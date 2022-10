Ue, Borrell: “se Putin userà armi nucleari, l’esercito russo sarà annientato”

13 Ottobre 2022 17:24

“Putin dice che non bluffa, sappia che anche noi non bluffiamo”, ha affermato l’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera

“C’è la minaccia nucleare e Putin dice che non sta bluffando. Beh, non può permettersi di bluffare. E deve essere chiaro che le persone che sostengono l’Ucraina, l’Unione europea e gli Stati membri, gli Stati Uniti e la Nato nemmeno loro stanno bluffando. Qualsiasi attacco nucleare contro l’Ucraina creerà una risposta, non una risposta nucleare, ma una risposta così potente da parte militare che l’esercito russo sarà annientato”. E’ quanto ha dichiarato l’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Josep Borrell, nel suo discorso di inaugurazione dell’Accademia diplomatica di Bruge.