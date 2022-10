Ucraina, la teoria di Trump: “sarà Terza Guerra Mondiale, ecco gli errori di Biden”

10 Ottobre 2022 10:43

Per Trump il presidente Biden non dovrebbe allarmare di “ipotesi Amrgeddon nucleare”, ma dovrebbe “aiutare Russia e Ucraina ad ottenere un accordo di pace”

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, torna a dire la sua sulla guerra in Ucraina e trova l’ennesima occasione per criticare Joe Biden, reo di “aver detto esattamente la cosa sbagliata”. L’osservazione rilasciata la scorsa settimana, ovvero sulla “ipotesi dell’Armageddon nucleare” minacciato da Vladimir Putin, non sarebbe stata una buona mossa per il leader dei repubblicani americani. Trump ha affermato che l’amministrazione Biden dovrebbe spingere piuttosto Mosca e Kiev a raggiungere un accordo di pace, avvertendo che in caso contrario il conflitto potrebbe dirigersi verso la Terza Guerra Mondiale, ha tuonato.

“Così facendo abbiamo soltanto ottenuto una guerra tra Russia e Ucraina, con potenziali centinaia di migliaia di persone che muoiono e moriranno”, ha detto ancora Trump durante una manifestazione in Arizona. “Dobbiamo chiedere un negoziato immediato per una fine pacifica della guerra in Ucraina, o finiremo nella terza guerra mondiale e in futuro non ci sarà mai più una guerra come questa”, conclude l’ex presidente degli Usa.