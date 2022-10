Ucraina: “la Russia sta perdendo la guerra”, ma potrebbe trovare nell’Iran un alleato

17 Ottobre 2022 10:33

“La Russia sta perdendo la guerra”, per questo è necessario “continuare a sostenere Kiev”: l’analisi dell’Alto rappresentante Josep Borrell

La Russia “sta perdendo la guerra” in Ucraina “militarmente, politicamente e moralmente”, per questo motivo “dobbiamo continuare a sostenere Kiev”. Lo sottolinea l’Alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell, a margine del Consiglio Affari Esteri che si è tenuto in Lussemburgo. I ministri, secondo l’esponente europeo, dovrebbero concordare l’erogazione di nuovi fondi della European Peace Facility a favore dell’Ucraina e approvare una missione Ue per fornire addestramento militare, un “forte sostegno” all’esercito in guerra contro i russi. L’attività di formazione avrà luogo comunque “fuori dal territorio ucraino”.

Inoltre, Borrell ha fatto luce sul possibile coinvolgimento dell’Iran all’interno del conflitto. Secondo quanto scoperto dagli agenti dell’intelligence americana e degli alleati, il Governo persiano si sta preparando a rafforzare il suo impegno nel fornire armamenti alla Russia da utilizzare contro l’esercito di Kiev. “L’Unione Europea è alla ricerca di prove concrete di qualsiasi coinvolgimento iraniano nella guerra di Mosca in Ucraina”, ha affermato l’Alto rappresentante. A rivelarlo è stato un articolo del Whashington Post, nel quale viene riportato che Teheran starebbe per inviare droni d’attacco, e missili superficie-superficie di fabbricazione iraniana per aiutare i russi.