Ucraina, rischio bomba atomica: “Putin firmerebbe il suo biglietto d’addio”

11 Ottobre 2022 12:30

Dagli Usa non escludono l’utilizzo di armi nucleari da parte dell’esercito di Putin

Con la nuova escalation della guerra in Ucraina, torna viva la possibilità che il presidente russo Vladimir Putin possa ordinare al proprio esercito l’utilizzo di armi nucleari. L’ex consigliere per la sicurezza nazionale del Governo Donald Trump, John Bolton, non esclude del tutto l’ipotesi ma, in un’intervista rilasciata alla CBS News, dichiara che in caso di utilizzo di armi nucleari Mosca diventerebbe un obiettivo legittimo degli Usa.

“Penso che dovremmo chiarire pubblicamente, non solo per Putin, ma per tutti i vertici della Russia e tutti i cittadini russi, cosa accadrebbe se Putin dovesse autorizzare l’uso di un’arma nucleare. Ritengo che in quel caso firmerebbe il suo biglietto d’addio. L’Autorità di comando nazionale diventerebbe un obiettivo militare legittimo degli Usa. Putin deve sapere che sarebbe inserito nella lista degli obiettivi americani”, ha affermato Bolton.