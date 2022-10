Turris-Crotone 2-4: rossoblu scatenati, poker e di nuovo secondo posto. La classifica di Serie C

23 Ottobre 2022 19:48

Il Crotone ne fa 4 in casa della Turris e torna secondo, a meno 3 dal Catanzaro

Il Crotone non sbaglia e torna secondo, a meno tre dalla capolista Catanzaro, superando il Pescara. I rossoblu, così come i cugini giallorossi, si confermano macchina da guerra. Sempre la Calabria comanda il girone C di Serie C. I ragazzi di Lerda ne fanno 4 a domicilio in casa della Turris. A passare in vantaggio, però, sono i padroni di casa, con Maniero, prima delle tre reti di Kargbo, Gomez e Tribuzzi. Accorcia ancora Maniero ma Chiricò fa 2-4 e la chiude. Di seguito la nuova classifica.

RISULTATI 10ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

SABATO 22 OTTOBRE

ore 14:30

Messina-Latina 4-1

Foggia-Fidelis Andria 3-1

Pescara-Audace Cerignola 2-0

Picerno-Viterbese 0-0

ore 17.30

Giugliano-Gelbison 1-1

Catanzaro-Juve Stabia 2-0

Taranto-Potenza 2-0

Virtus Francavilla-Avellino 2-3

DOMENICA 23 OTTOBRE

ore 17:30

Turris-Crotone 2-4

ore 20:30

Monterosi-Monopoli

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C