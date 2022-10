Turismo e territorio, al via Pollino 2022: a Morano accoglienza al castello Normanno

8 Ottobre 2022 14:52

Al via Pollino 2022, il progetto promosso da Regione Calabria e Assessorato al Turismo e Marketing. Sono 25 i buyers presenti, accolti nella splendida location del castello Normanno-Svevo di Morano

Buona la prima! Il progetto sperimentale Pollino 2022, promosso dalla Regione Calabria, Assessorato al Turismo e Marketing, in collaborazione con Modena Fiere, d’intesa con l’Ente Parco del Pollino e il Comune di Morano, parte col botto. Tutto secondo programma: venticinque i buyers presenti; accolti al castello Normanno-Svevo di Morano, in una cornice incantevole, tra suggestioni medievali, abiti in costume d’epoca, degustazione di prodotti tipici. A fare gli onori di casa, in rappresentanza dell’Amministrazione De Bartolo, l’assessore Francesco Soave e i consiglieri Mario Donadio e Geppino Feoli.

Di prim’ordine il buffet, curato dal presidente di Terranostra Calabria, Adriana Tamburi. Saranno giorni ricchi di attività, alla scoperta delle attrazioni artistiche, architettoniche e paesaggistiche, naturalistiche e gastronomiche del territorio; giorni nei quali la Regione Calabria, l’Ente Parco Nazionale del Pollino e il Comune di Morano sono impegnati nell’esibire ai tour operators e alle agenzie di viaggio questo incontaminato angolo di terra meridionale e i servizi di cui si può fruire in loco; servizi e richiami indirizzati a un turismo di qualità, destagionalizzato, che trovi linfa nelle unicità del nostro patrimonio materiale e immateriale.

Estremamente soddisfatti e in vena di complimenti i buyers ai quali, nella serata di ieri, dopo una giornata intensissima, è stata data possibilità di conoscere le tradizioni locali, l’arte culinaria, la musica e i balli di un tempo. Oggi la tabella di marcia prevede la visita al monastero di Colloreto, scarpinate nei sentieri con vista panoramica, e-bike, per concludere alla Catasta, in contrada Campotenese.

Domani, come annunciato, alle 9.30 conferenza stampa nel Chiostro San Bernardino. Subito dopo, sul modello fiera, incontro tra domanda e offerta: gli operatori del settore, complessivamente una ottantina di iscritti, si confronteranno con i buyers; si attiveranno contatti e si stringeranno accordi che si tradurranno, è questo l’obiettivo principale, in arrivi e presenze.