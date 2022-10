Putin-Erdogan, nuovi negoziati: Turchia hub del gas russo, accordi anche su grano e centrali nucleari

14 Ottobre 2022 11:36

Il presidente russo considera la Turchia il partner più affidabile per le forniture di gas in Europa: ad Ankara i colloqui e le trattive. E sulla guerra in Ucraina: “l’argomento non è stato proprio affrontato”

Vladimir Putin tenta nuovi affari commerciali con la Turchia. Nell’incontro tenutosi ieri con il presidente Tayyip Erdogan ad Astana, il tema delle trattative di pace russo-ucraine è stato accantonato: come riporta la Tass, i due leader hanno parlato principalmente di accordi sul grano, sulla costruzione di centrali nucleari e sulla possibilità che la penisola turca possa diventare un hub del gas sul Mar Mediterraneo. Entrambi i presidenti hanno evidenziato l’alto livello delle relazioni tra i due Paesi annunciando la chiara intenzione di ampliare la cooperazione nel settore energetico.

Putin ha affermato che le forniture di gas naturale della Russia alla Turchia vengono consegnate interamente in quanto Ankara si è rivelata oggi il partner più affidabile in Europa. “Parlando di energia da idrocarburi, confermo che le nostre consegne, incluso il gas naturale, avvengono a pieno volume e secondo le vostre richieste”, ha affermato. Nel frattempo, l’idea di Putin di creare un hub del gas in Turchia è stata accolta positivamente da Erdogan, che ha aperto alla possibilità di un accordo concreto. “Le istruzioni sono immediatamente impartite da entrambi i presidenti – proprio durante questi negoziati – per lavorare su questo tema. Sono state persino discusse varie opzioni”, ha affermato.

Putin ed Erdogan hanno anche avuto un confronto sull’accordo sul grano, ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del presidente russo Dmitry Peskov. “È stato sottolineato ancora una volta che la maggior parte, la stragrande maggioranza del grano esportato va in realtà in Europa, cioè nei paesi ricchi. E una piccolissima parte di esso va nei paesi poveri”, ha osservato Peskov. È probabile, inoltre, che la prima parte della centrale nucleare di Akkuyu venga messa in servizio, ha detto Putin a Erdogan. “I nostri colleghi dei governi e delle aziende che si occupano del lavoro pratico stanno implementando tutti i piani delineati. Ciò riguarda anche il processo di investimento e la costruzione della centrale nucleare di Akkuyu. I lavori stanno procedendo”, ha affermato il leader russo. Circa 20.000 persone stanno attualmente lavorando in quel sito, ha detto Putin. “Siamo sulla buona strada e, a quanto pare, riusciremo a onorare i nostri accordi sul lancio della prima unità di potenza entro il 100° anniversario della Repubblica di Turchia”, ha aggiunto il presidente. Infine, come affermato dal portavoce del Cremlino, i presidenti non hanno toccato la situazione in Ucraina, secondo il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. Secondo Peskov, la questione “non è stata proprio affrontata”.