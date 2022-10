TTG Travel Rimini: grande successo per la relazione su PNRR e turismo del calabrese Peppino De Rose

15 Ottobre 2022 11:03

Successo di pubblico per il prof. Peppino De Rose, esperto di fondi europei e docente universitario relatore al TTG Travel Experience di Rimini, la più importante fiera internazionale del turismo in Italia

PNRR – EUROPA PER IL TURISMO, sfide e finanziamenti europei per la competitività internazionale delle aziende turistiche e culturali è il titolo del panel organizzato per imprenditori turistici italiani e buyers internazionali all’ Italy Arena di Rimini in occasione della manifestazione che ha previsto tre giorni di dibattiti, seminari e incontri internazionali per progettare il futuro del turismo e dell’ospitalità. Per l’occasione è stata presentata dal Prof. De Rose anche la guida edita dalla Commissione Europea, con tutte le indicazioni per reperire i finanziamenti europei e casi concreti di progetti finanziati nel tempo attraverso i programmi Ue.

Il prof. Peppino De Rose, è un economista esperto in politiche di coesione e programmi dell’Unione europea e docente universitario di Impresa turistica e mercati internazionali presso l’Università della Calabria, Campus in cui si è laureato con lode in Economia e Commercio con indirizzo in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali.

Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro presso l’Università di Bergamo e diverse specializzazioni tra cui in Governo del territorio presso l’Università Guglielmo Marconi di Roma e in Management delle imprese non profit presso l’Università Luigi Bocconi di Milano.

È stato Cultore della materia in diritto pubblico, legislazione scolastica e pedagogia presso l’Università della Basilicata. Da giovanissimo è stato chiamato a svolgere funzioni di consulente e consigliere politico nei bureaux dei Deputati al Parlamento europeo e di esperto presso vari Dipartimenti di Regioni.

Coopera con enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti europei in diversi ambiti settoriali e svolge attività di ricerca scientifica serbando sempre un approccio umanistico ai temi dell’economia di mercato e dello sviluppo. È autore di diverse pubblicazioni internazionali e monografie tra le più apprezzate l’Europa per i Comuni, strumenti per la programmazione e lo sviluppo delle autonomie locali.

Il prof. De Rose: “è una grande soddisfazione poter offrire il mio contributo in ambito nazionale sull’ampia gamma di programmi di finanziamento inseriti nel PNRR e nel quadro finanziario pluriennale dell’Unione Europea 2021-2027. La finalità è supportare le strategie di sviluppo digitale, sostenibile e inclusivo del settore turistico e culturale, stimolando i giovani ad avviare nuove imprese creative e culturali ed i meno giovani nell’avviare e percorsi di ammodernamento delle imprese in linea alle esigenze internazionali dei mercati e al nuovo modo di viaggiare. Ringrazio la direzione del TTG di Rimini per la considerazione”.