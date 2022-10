Futsal femminile: pokerissimo della T&T Royal Lamezia sul Reggio Sporting Club

24 Ottobre 2022 11:48

La T&T Royal Lamezia torna a vincere: il commento della gara contro il Reggio Sporting Club

Pronto riscatto delle biancoverdi dopo il passo falso di domenica scorsa a Messina. La squadra di mister Carnuccio conquista una bella e importante vittoria, che fa punti e morale, giocando un buon match e mantenendo le redini del gioco per buona parte del match. Una leggera flessione si è avuta solo dopo il 2-0, ma bisogna tenere conto che di fronte si trovava una squadra molto strutturata e ben messa in campo da Scopelliti.

Pronti via e la Royal si porta in vantaggio con Julia Ferreira, assente per squalifica nella prima di campionato, che su assist di Masaro batte Mendolia. E’ superato da poco il sesto minuto quando il neo acquisto Primavera riceve palla direttamente da Toledo e tira di prima intenzione battendo il portiere avversario. Reggio subisce il colpo ma anziché demoralizzarsi si rinvigorisce e si catapulta nella metà campo avversaria alla ricerca del gol. Rete che arriva a poco meno di otto minuti dal termine grazie a Foti che riceve palla sulla trequarti e lascia partire un tiro che si infila nell’angolino alla destra di Toledo. Le reggine prendono più coraggio e si buttano alla ricerca del pareggio, ma la Royal è brava nel contrattaccare. Per ben due volte sul finire del tempo le biancoverdi sono fermate fallosamente dalle avversarie, con gli arbitri che estraggono il cartellino rosso prima a Pantano e poi a Ferrato. Nel primo caso Ferreira e compagne sono state brave a sfruttare la superiorità numerica e a portarsi sul 3-1 grazie a Masaro che conquista palla e chiude un ottimo triangolo con Aliotta.

Parte bene Reggio nel secondo tempo che si riporta sotto grazie al gol di Foti che riesce a capitalizzare al meglio un’impostazione sbagliata della difesa locale. Ma subito dopo è Julia Ferreira a salire in cattedra che in pochi minuti riesce a trovare due reti di pregevole fattura: il gol del 4-2 arriva grazie ad un tiro dalla lunga distanza che si infila nell’angolino alla sinistra di Mendolia. Subito dopo, in una azione di contropiede riceve palla da Masaro e a tu per tu col portiere le infila il pallone sotto le gambe. Reggio si gioca il tutto per tutto utilizzando il portiere in movimento ma è la Royal a sfiorare più volte la rete del 6-2. Royal che conquista i primi tre punti e può guardare con occhi diversi la prossima trasferta di Caprarica Di Lecce.

A fine incontro il mister Paolo Carnuccio dichiara: “Bisogna fare i complimenti alle ragazze perché hanno interpretato bene la partita di oggi e hanno corretto gli errori commessi a Messina, dove avevamo fatto una buona prestazione. Avevo letto da qualche parte che addirittura eravamo stati surclassati sul piano del gioco, cosa che effettivamente a Messina non c’è stata perché comunque, anche se abbiamo perso in quel modo, sotto il profilo del gioco la squadra si era ben comportata. Abbiamo corretto alcune cose in settimana e oggi abbiamo provato a metterle in campo. La squadra ha vinto con pieno merito contro un ottimo Reggio. Siamo ancora all’inizio, ci sono tantissime cose che devono essere migliorate, la strada è ancora lunga, anche oggi ci sono state alcune cose su cui dovremmo ritornare in settimana per migliorare. Un grosso plauso va alle ragazze perché si sono impegnate tantissimo e hanno vinto con grande merito, sia chi ha giocato e sia chi è rimasto in panchina comunque è riuscito a dare il suo contributo”.

T&T ROYAL LAMEZIA: Toledo, Calabrese, Masaro, Primavera, Branca, Arzente, Perri, Ferreira, Vezio, Aliotta, Angotti, Sorrentino. All. Carnuccio.

REGGIO SPORTING CLUB: Mendolia, Cannizzaro, Ferraro, Foti A., Pantano, Bova, Foti F., Mallamace, Manti, Martino, Putortì, Siclari. All. Scopelliti.

Arbitri: Davide Gammaro, Salvatore Ranieri.

Cronometrista: Lorena Rita Alessandrini.