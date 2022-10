Trapani: neonato abbandonato in campagna all’interno di un sacchetto, salvato dai Carabinieri

5 Ottobre 2022 11:10

All’interno del sacchetto c’era ancora la placenta

E’ stato un vero e proprio miracolo quello realizzato dai militari dell’Arma dei Carabinieri a Trapani: abbandonato in un sacchetto di plastica, un neonato è stato ritrovato vivo in una campagna di Paceco. A salvarlo sono stati i Carabinieri che, allertati da un contadino di zona che si stava recando nel proprio terreno, sono corsi sul posto e lo hanno portato in ospedale dove non è in pericolo di vita.

Il neonato, al quale è stato tagliato il cordone ombelicale, era in un sacchetto di plastica aperto. Nel sacchetto c’era ancora la placenta, circostanza che fa pensare che la madre abbia partorito in casa. Ora in condizioni stabili, il piccolo si chiamerà Francesco Alberto: Francesco perché trovato nel giorno di San Francesco d’Assisi, Alberto invece come il Carabiniere che per primo lo ha preso in braccio.