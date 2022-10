Tragedia a Catania: incendio in un appartamento, muore un uomo

30 Ottobre 2022 22:23

Tragedia a Catania, per la precisione a Tremestieri Etneo, dove si è verificato un incendio all’interno di un’abitazione. Purtroppo, un uomo di 62 anni ha perso la vita. Le fiamme si sono sviluppate nel tardo pomeriggio al primo piano di una palazzina in via Petra dell’Ova. Il corpo è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania, giunti sul posto. Oltre a loro, anche i carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, la Polizia Locale e il personale sanitario del Servizio 118 di Acireale.

Foto di repertorio.