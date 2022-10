Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora | INFO

29 Ottobre 2022 00:00

Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora ma non sono mancano le polemiche

In questo fine settimana entrerà in vigore l’ora solare: la notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre 2021 dovremo spostare le lancette dei nostri orologi un’ora indietro. A essere rigorosi alle 3 bisognerebbe riportare le lancette sulle 2. Gli italiani godranno così di un’ora in più di sonno, pagando lo scotto di vivere giornate con un’ora in meno di sole. Non sono mancano le polemiche e varie proposte tra cui una proroga di altre 4 settimane dell’ora legale anche con varie raccolte firme.

Il presidente Sima, Alessandro Miani ed il Presidente di Consumerismo, Luigi Gabriele, in una nota stampa, chiedono “alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di trovare il modo di congelare il passaggio all’ora solare previsto per il 29 ottobre, dando così modo al gestore della rete elettrica di verificare sul campo il reale risparmio ottenibile in termini economici e ambientali”. La proroga di 4 settimane (come già avvenuto negli USA nel 2007) del mantenimento dell’ora legale ci consentirebbe di valutare l’effettivo impatto di questo tipo di misura. In un momento in cui ai cittadini viene chiesto di non accendere i riscaldamenti o abbassarne la temperatura, evitare di usare due elettrodomestici contemporaneamente e persino fare la lavatrice di notte, questa sperimentazione ci sembra possibile. Le 265.000 firme raccolte in poche settimane sono un segnale che i cittadini stanno mandando ai nostri governanti”, concludono.