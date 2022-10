Tiro con l’arco in Sicilia: Arcieri Club Lido da applausi a Milazzo

19 Ottobre 2022 12:43

La società Club Lido di Catanzaro, guidata nella trasferta dal Mister Poerio Piterà Edoardo, partecipa all’evento con sette atleti tutti in divisioni e classi diverse e tutti, come ormai da copione sportivo, a podio

Nel week end appena trascorso del 15 e 16 ottobre, nelle palestra di Via Carrubaro a Milazzo si è svolto il 29° trofeo indoor di Milazzo, perfettamente organizzato dalla Polisportiva P.A.M.A. Sezione di tiro con l’arco sotto la direzione di Daniele Bauro. Giudice di gara designato per la direzione dell’evento sportivo Luca Miriam. La società Club Lido di Catanzaro, guidata nella trasferta dal Mister Poerio Piterà Edoardo, partecipa all’evento con sette atleti tutti in divisioni e classi diverse e tutti, come ormai da copione sportivo, a podio. Infatti, dopo le 60 frecce, conquistano il podio e l’oro Francesco Poerio Piterà, con l’ormai collaudata attrezzatura Gillo GT e accessori sportivi Arcosport nell’olimpico allievi maschile con 586 punti, oro per Quaglia Francesco e Gorizia Novello Anna nella divisione compound classe seniores rispettivamente con 571 punti e 566, assistiti dalla sempre e performante attrezzatura PSE, Oro per Chiarella Vittoria Veneta nel compoud Juniores, Oro con il nuovo Elite Rezult per Anastasia Poerio Piterà con 564 punti che è il nuovo record regionale nelle classi giovanili Calabresi e oro per Poerio Piterà Edoardo e Catalano Domenico nella divisione arco nudo il primo da seniores e il secondo da allievo.

La scelta di Milazzo come manifestazione e gara è dettata dalla programmazione sportiva fatta in accordo con il responsabile del settore tecnico giovanile della società Demasi Pasquale e dalla location ben curata e soprattutto accogliente della P.A.M.A. La distanza e i chilometri percorsi sono ripagati dal quel minuto di podio che i nostri ragazzi conquistano a ogni competizione, le parole del mister Poerio Piterà Edoardo. I chilometri non ci pesano, continua lo stesso, quando vai in un ambiente accogliente e soprattutto sereno come quello della vicina Sicilia e della Basilicata, il tutto è come una passeggiata sportiva che dietro si porta sempre una gran soddisfazione in fatto di prestazione e soprattutto qualità di punteggi. Infatti, il nostro prossimo appuntamento sportivo sarà nella cittadina di Bernalda che oramai è meta fissa nelle nostre gare interregionali valevoli per le qualifiche agli italiani, dove ad accoglierci c’è il sempre presente e disponibile Nicola Taddei presidente del comitato Lucano.