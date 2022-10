Aumentare il tetto al contante, la proposta di legge della Lega: la nuova soglia prevista

26 Ottobre 2022 12:29

Nuova proposta di legge della Lega, alzare il tetto al contante dagli attuali 2000 euro a 10.000 euro

La Lega ha depositato una nuova proposta di legge riguardante l’innalzamento del tetto al contante. La prima firma è quella dell’onorevole Alberto Bagnai. A comunicarlo una nota emessa dal Carroccio. La soglia attuale è di 2000 euro, per effetto di un emendamento al decreto Milleproroghe presentato dal centrodestra che aveva votato contro il tetto a 1000 euro scattato a gennaio 2022. Dal primo gennaio 2023 dovrebbe scattare, invece, il limite di 1000 euro per tutti i pagamenti in denaro. Secondo la proposta della Lega il nuovo limite dovrebbe essere alzato fino a 10.000 euro.

“L’aumento al tetto del contante è da sempre nel programma di FdI, del centrodestra, lo faremo già nella prima legge di bilancio. Non ha nessun collegamento con la lotta all’evasione”, ha detto Giovanbattista Fazzolari di Fratelli d’Italia.