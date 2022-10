Terrorismo, la cellula italiana dei suprematisti bianchi: un arresto a Bari, “pronto al sacrificio estremo”

27 Ottobre 2022 11:29

Terrorismo: secondo l’accusa agiva in Italia come lupo solitario ed era pronto “al sacrificio estremo a difesa della razza bianca”

Arrestato un lupo solitario a Bari con l’accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Il giovane di 23 anni, Antonio Pennelli, è ritenuto un appartenente all’organizzazione terroristica suprematista statunitense “The Base”. I magistrati riferiscono che aveva armi in casa: “ci sono allarmanti analogie con la strage di Buffalo del 14 maggio 2022 in cui furono uccise 10 persone”, rimarcano. “L’arrestato – evidenziano- era pronto al sacrificio estremo”.

Sulle armi e sulle custodie sono state trovate iscrizioni con l’alfabeto runico ed i nomi dei suprematisti responsabili di attacchi terroristici, Traini, Breivik e Tarrant