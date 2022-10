Terremoto Catanzaro, insediata cabina di regia per monitorare la situazione

13 Ottobre 2022 11:22

Terremoto Catanzaro: attivate tredici squadre di tecnici comunali per effettuare sopralluoghi in tutti i plessi scolastici e negli edifici di proprietà comunale

Il comune di Catanzaro informa i cittadini che a seguito del terremoto di questa mattina, si è insediata la cabina di regia tecnica permanente a Palazzo de Nobili per monitorare la situazione. Il sindaco Nicola Fiorita ha allertato il Centro Operativo Comunale nell’immediatezza dell’evento e disposto l’ordinanza di chiusura precauzionale di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi servizi educativi per l’infanzia e asili nido pubblici.

Sono state attivate tredici squadre di tecnici comunali per effettuare sopralluoghi in tutti i plessi scolastici e negli edifici di proprietà comunale, al fine di verificare eventuali criticità. Il sindaco ha chiesto al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile regionale un supporto negli interventi di controllo sulle stesse strutture.

Il primo cittadino ha, inoltre, invitato l’Anas a predisporre verifiche sui ponti e lungo le strade di propria competenza. Allo stato attuale non si sono registrati danni a cose e persone.