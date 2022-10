Serie B, il presidente della Ternana lancia la proposta: “anche a Reggio Calabria sono d’accordo”

16 Ottobre 2022 12:57

“Facciamo concludere oggi il campionato di Serie B”, afferma ironicamente il Stefano Bandecchi in uno dei suoi classici video pubblicati su Instagram

“Siccome parlare sempre di calcio fa male, lancio la proposta: facciamo concludere oggi il campionato di Serie B, sicuramente a Terni saranno d’accordo”. E’ quanto afferma, ovviamente in maniera ironica, il presidente Stefano Bandecchi. Il presidente è ovviamente entusiasta per la sua Ternana che ieri, al termine di un’incredibile rimonta, si è imposta 2-3 sul campo del Benevento. Una vittoria significativa perché porta le Fere in testa alla classifica. Se il torneo finisse questo weekend, la promozione in Serie A sarebbe certificata.

Al secondo posto, attualmente, nonostante la sconfitta di Parma, c’è la Reggina di mister Filippo Inzaghi. Bandecchi dunque sottolinea: “la mia proposta ha subito raccolto consensi, anche gli amici di Reggio Calabria sono d’accordo con me. Facciamo concludere oggi il campionato di Serie B, guardare troppo il calcio fa male”. Il patron degli umbri si fa riconoscere per la sua simpatia, ma di strada da fare ce n’è ancora tanta fare.