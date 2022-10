Serie B, scontri tifosi-Polizia in Ternana-Genoa: “utilizzate bombe carta, ci sono feriti”

22 Ottobre 2022 19:12

Bene in campo, un po’ meno fuori: a Terni, scontri dei tifosi del Genoa con la Polizia

Sul campo ha vinto, battendo in rimonta la Ternana (che era capolista) in trasferta e confermandosi squadra fortissima e stra-favorita. Fuori dal rettangolo verde, invece, un po’ meno. Il riferimento è al Genoa, da oggi per la prima volta in vetta alla Serie B (insieme al Frosinone), ma i cui tifosi si sono macchiati di episodi poco edificanti. Prima della sfida, infatti, alcuni supporters rossoblu si sono scontrati pesantemente con la Polizia, come documentato da alcuni video che circolano sui social.

Come scrive umbriaon.it, “alcuni tifosi sono scesi dai mezzi su cui erano a bordo, tirando almeno due bombe carta verso il retro della curva Nord dove si trovavano numerosi sostenitori della Ternana. Due di loro sono rimasti leggermente feriti – uno in particolare ad un piede – assistiti e medicati dal personale del 118 presente”.