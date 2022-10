Taormina: militari Usa ripuliscono la Chiesa Anglicana di San Giorgio | FOTO

3 Ottobre 2022 10:35

Uomini e donne americani, volontari della USA Naval Air Station di Sigonella, hanno ripulito l’intero giardino antistante la chiesa e la scalinata di accesso da Via Luigi Pirandello

Un gesto apprezzabile da parte dei 14 uomini e donne volontari della USA Naval Air Station di Sigonella per avere prestato la propria assistenza presso la la Chiesa Anglicana di San Giorgio a Taormina, perla della provincia di Messina. I militari statunitensi si sono adoperati nel pulire l’intero giardino antistante la chiesa, la scalinata di accesso da Via Luigi Pirandello: come spiegato dall’ex candidato sindaco Eddy Tronchet hanno estirpato le erbacce, riempiendo numerosi sacchi di rifiuti del giardino, potando alberi e piante esistenti, piantando 70 nuovi ciclamini e 30 crisantemi. Inoltre sono state ridipinte tutte le panchine della chiesa, il cancello d’accesso ed il portone ed infine la ringhiera della rampa che conduce alla centenaria Chiesa di San Giorgio.

“Al termine di questa lunga giornata di volontariato un pranzo ai militari è stato preparato da altri volontari della chiesa stessa con i proventi della chiesa e grazie ad una donazione della St John The Baptist Episcopal Church in Mt Carmel, Illinois che hanno provveduto agli attrezzi ed ai materiali per il lavoro di restyling – ha spiegato ancora Tronchet – . Ricorre infatti in questo mese di ottobre il centenario della St George’s Anglican Church of Taormina voluta nel 1922 dalla comunità inglese di Taormina ed in particolare da Miss Mabel Hill che tutti i Taorminesi conoscono come figura fondamentale della nostra storia recente”.

La chiesa è solitamente frequentata anche da molti turisti americani, ma anche dai tanti residenti taorminesi di lingua madre inglese, da numerose famiglie taorminesi protestanti, ed ha infine rappresentato un importante e storico luogo d’incontro per gli alleati durante la liberazione della Sicilia nel 1943. “Quindi un grande lavoro di volontariato per la preparazione dell’evento commemorativo coordinato dal Reverendo Shawn Denney e da sua moglie Mary Ann Denney che esprimono la loro riconoscenza per la generosa prestazione, per la gentilezza e la professionalità dei militari americani di Sigonella. Dal canto nostro la comunità taorminese è altresì riconoscente al Reverendo Shawn Denney e a sua moglie Mary Ann, alla collettività anglicana e protestante taorminese per l’interesse costante dimostrato nel corso di un secolo in favore della St George’s Anglican Church. Chiesa bellissima che a pieno titolo è parte integrante del patrimonio storico monumentale di Taormina”, ha concluso Tronchet.