Taormina, distrutto uno storico podio in pietra: avviate le indagini

4 Ottobre 2022 17:31

Il Parco archeologico Naxos Taormina è stato messo al corrente dell’accaduto, anche la Soprintendenza di Messina sta attuando le opportune verifiche

Un magnifico sedile su ampio podio in pietra di Taormina con decorazioni a volute scolpite e incise sullo schienale è stato asportato, distrutto in diversi pezzi ed accantonato alla stessa stregua di un accumulo di pietre. E’ quanto accaduto alcune ore fa nel giardino del convento delle Suore Bianche: a denunciare l’episodio è l’ex candidato sindaco di Taormina Eddy Tronchet secondo cui, durante una fase di lavori “una ruspa ha effettuato uno sbancamento di terra in vista di una presunta apertura verso la Via Luigi Pirandello. Una piazzetta rotonda costituita da lastre di pietra irregolari e circondata da un pergolato a forma di voliera antistante il bel sedile è scomparsa anch’essa sotto i colpi della ruspa!“.

Avvertito da una amica cittadina di Taormina, l’arch. Piero Arrigo ha subito informato il sindaco prof. Mario Bolognari, mentre la Polizia Municipale ha effettuato il sopralluogo. “Nessuno operaio è stato trovato nel cantiere dal vice comandante Alfio Puglia – spiega Tronchet – . Quindi sono in corso al comune di Taormina gli accertamenti per verificare le autorizzazioni e quali pareri siano stati emessi dagli uffici competenti. Il Parco archeologico Naxos Taormina è stato messo al corrente dell’accaduto, quindi la Soprintendenza di Messina che stanno attuando le opportune verifiche. Attendiamo la mattinata di domani per leggere il progetto ed i vari pareri ottenuti per questi lavori a dir poco discutibili e che hanno stravolto un bellissimo angolo della nostra città. Quindi, attendiamo, nessuno in questo momento può essere ritenuto responsabile né si sta accusando alcuno. L’augurio è che il sedile, a differenza di chi ha fatto questo “lavoro” possa essere restaurato e collocato in qualunque posto della città dove residenti e turisti potranno ammirarlo”.