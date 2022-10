Taormina, comizio di De Luca a Trappitello: “nasce il fronte anti De Luca, con me una marcia in più”

22 Ottobre 2022 23:05

Taormina, comizio di De Luca a Trappitello: “ho previsto 3 liste e la possibilità di aderire al progetto entro giorno 8 dicembre attraverso la piattaforma sud-chiamanord.it”

Il leader di “Sicilia Vera – Sud chiama Nord” Cateno De Luca è tornato a Taormina per un comizio a Trappitello, in piazza XXV Aprile. Prende così sempre più corpo la nuova sfida elettorale dell’ex sindaco di Messina dopo il secondo posto alle elezioni regionali dello scorso 25 settembre.

“Il mio ingresso nella scena politica locale ha creato alcuni stati di agitazione, addirittura sta nascendo il fronte anti De Luca, ma nessuno ha ancora risposto nel merito ai dieci quesiti su alcune delle maggiori criticità di Taormina mai risolte e che ho posto al centro del dibattito politico”, rimarca De Luca. “Ecco – evidenza il parlamentare siciliano – oggi ritengo che chi abbia responsabilità politiche dirette ed è stato dunque artefice o complice silente dello sfascio di Taormina dovrebbe fare un passo indietro. Se i taorminesi lo vorranno, potremo mettere in atto strategie concrete per imprimere quella marcia in più che Taormina merita”. “Invito coloro che intendono candidarsi di tesserarsi a Sicilia Vera ed inviare la disponibilità mediante la piattaforma Sud-chiama nord.it, ricordo che ho previsto tre liste. Ci vediamo tra quindici giorni a Mazzeo. Io l’8 dicembre trarrò le conclusioni”, conclude.