Stromboli, Protezione Civile: “potenziale disequilibrio del vulcano”

31 Ottobre 2022 18:34

Stromboli: la nota del Dipartimento nazionale della Protezione civile

A Stromboli, dove l’attuale attività vulcanica ha consentito il ritorno del livello di allerta da arancione a giallo, persiste una situazione di potenziale disequilibrio del vulcano. Così, in una nota, il Dipartimento nazionale della Protezione civile che evidenzia come “occorre, quindi, tener presente che i passaggi di livello di allerta possono non avvenire, necessariamente, in modo sequenziale o graduale, essendo sempre possibili variazioni repentine o improvvise dell’attività vulcanica“. Il passaggio alla fase di allerta gialla non comporta alcuna modifica alle restrizioni previste nell’ordinanza del sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, circa le escursioni sul vulcano. Si potranno effettuare, quindi, non oltre i 400 metri, con le guide e non oltre i 290 metri senza guide.