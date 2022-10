Juventus, i tifosi si schierano sul futuro di Allegri: lo striscione accusa giocatori e società | FOTO

13 Ottobre 2022 15:47

I tifosi della Juventus prendono posizione in merito alla vicenda Allegri: uno striscione notturno difende il tecnico e punta il dito contro giocatori e società

“Mister Allegri non dimetterti mai!!! Chi rema contro… non è degno di questa maglia” poi un “Agnelli Vattene” che lascia spazio a pochi dubbi. I tifosi della Juventus hanno deciso di prendere posizione in merito alla scottante situazione in casa bianconera. Massimiliano Allegri è stato indicato come principale capro espiatorio per l’attuale crisi di risultati tanto tra i confini nazionali quanto fra quelli internazionali, ma i tifosi sembrano avere un’opinione diversa. O almeno chi nella notte ha affisso due striscioni presso le cancellate dell’Allianz Stadium. Nel mirino sono finiti giocatori e società.

Gli autori dello striscione chiedono ad Allegri di restare ben saldo nelle sue posizioni, puntando invece il dito contro una parte della squadra che “remerebbe contro l’allenatore”. Parole dure anche nei confronti di Andrea Agnelli, lui si che dovrebbe rassegnare le dimissioni, secondo i tifosi.