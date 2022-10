Steven Zhang svela il futuro dell’Inter: le novità sulla cessione della squadra

27 Ottobre 2022 13:01

Steven Zhang fa luce sul futuro dell’Inter, dà fiducia a Inzaghi e interviene sul possibile rinnovo di Milan Skriniar

Speculazioni che durano da diversi anni, ma la famiglia Zhang non sembra intenzionata a vendere l’Inter. È quanto emerge dalle dichiarazioni espresse da Steven Zhang, presidente nerazzurro, riportate da “La Gazzetta dello Sport”. Dichiarazioni decise che mirano a dissipare i dubbi sul futuro della società in ottica cessione. “Il club è al centro di queste speculazioni da 3-4 anni, noi però dobbiamo soltanto pensare a noi stessi perché il club non è in vendita. Posso assicurare che non sto parlando con nessuno, qui pensiamo solo a vincere. – afferma Steven Zhang –

Abbiamo fatto bene negli ultimi 4-6 anni e siamo migliorati, ogni estate tutti vedono che cerchiamo di migliorare la rosa ed è accaduto anche quest’anno, abbiamo fatto di tutto per rendere la squadra più competitiva. Questa seconda qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e i tre titoli negli ultimi 18 mesi sono un ottimo record in questi miei anni. Abbiamo dimostrato di essere vincenti dentro e fuori dal campo“.

Zhang commenta anche il futuro di Inzaghi, un po’ più solido dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League archiviata con il successo sul Viktoria Plzen. “Inzaghi è sicuramente un allenatore top – l’elogio del presidente -, è resiliente anche di fronte alle difficoltà, le supera. Con lui la squadra si è allenata bene e superando un girone così difficile abbiamo visto a che livello siamo arrivati, è una prova di quanto fatto. Dedico questa vittoria ai tifosi che ci criticano ma sostengono sempre e a chi lavora in ogni angolo della società“.

Ottimistica la chiosa finale sul rinnovo di Milan Skriniar: “è un giocatore incredibile, lui sa quanto io ci tenga che rimanga. Sono fiducioso“.