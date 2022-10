Le squadre di calcio e calcio a 5 della SSD UniMe completano gli organici per il via dei campionati

14 Ottobre 2022 17:27

Il tecnico spera di completare presto l’organico, che presenta attualmente un’età media dei giocatori abbastanza bassa, essendo composto, in gran parte, da studenti dell’Ateneo peloritano

Prosegue la preparazione delle squadre maschili di calcio e calcio a 5 dell’SSD UniMe in vista dell’inizio dei campionati FIGC. Il gruppo del calcio a 11 è allenato da Roberto Smedile che ha ottenuto, in passato, ottimi risultati con le formazioni universitarie ed è reduce da una brillante esperienza nel settore femminile. Gli allenamenti si stanno svolgendo nel campo in sintetico della Cittadella Sportiva Universitaria nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì (dalle ore 19.30 alle 21.00).

Il tecnico spera di completare presto l’organico, che presenta attualmente un’età media dei giocatori abbastanza bassa, essendo composto, in gran parte, da studenti dell’Ateneo peloritano. L’obiettivo è presentarsi, nel migliore dei modi, ai nastri di partenza del torneo di Terza Categoria per poi vivere un’intensa stagione sportiva. Discorso analogo per la compagine di calcio a 5 capitanata da Daniele Di Bartolo, che svolge l’attività al “PalaNebiolo” (lunedì e giovedì dalle 20.30 alle 22.00). L’organico si è strutturato nel corso delle settimane, ma è sempre aperto a nuovi ingressi da inserire nella rosa. Anche i ragazzi del futsal avranno la possibilità di misurarsi in una competizione provinciale Federale per cercare di ben figurare. Per tutte le informazioni inerenti queste due realtà griffate SSD Unime e poter essere protagonista in campo è possibile contattare i numeri 348-6181941 e 090-6764679 o visitare il sito www.ssdunime.it.