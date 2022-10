Speranza insiste: “Meloni non ha parlato di vaccini”. E alla Camera era tra i pochi con la mascherina

25 Ottobre 2022 15:01

Roberto Speranza replica al neo premier Giorgia Meloni, la quale ha assicurato che il modello italiano di gestione della pandemia attuato in questi due anni e mezzo non verrà più ripetuto. L’ex Ministro della Salute era tra i pochi alla Camera ad indossare la mascherina, non più obbligatoria

Non si è fatta attendere la replica di Roberto Speranza alle parole di Giorgia Meloni sulla gestione della pandemia e su quel modello contro il Covid che non verrà più ripetuto. L’ex Ministro della Salute, che era tra i pochi alla Camera ad indossare la mascherina (non più obbligatoria), ha infatti attaccato il neo premier italiano. “Il modello italiano ha messo sempre al centro la tutela del diritto alla salute e la centralità dell’evidenza scientifica. Spiace che Meloni non sia uscita ancora dalla campagna elettorale“.

E insiste nuovamente sul tema vaccini: “neanche una parola sui vaccini che sono stati il fattore fondamentale per chiudere la fase più dura. Ha forse ancora paura di scontentare i no vax che l’hanno votata?”, ha aggiunto ironicamente Speranza, chiamando nuovamente in causa i no vax, categoria genericamente attaccata e condannata durante tutta la sua gestione, diventata slogan contro cui scagliarsi da parte del popolo (nei periodi più duri di restrizioni e paure) nonché scusante per mascherare scelte discutibili e macroscopici errori.