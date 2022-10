Sounas è sicuro: “questo Catanzaro è più forte della Reggina di Toscano”

13 Ottobre 2022 12:38

L’ex Reggina Dimitrios Sounas paragona il suo Catanzaro attuale alla squadra amaranto e al Perugia, compagini con cui ha vinto il campionato di Serie C

Grande protagonista della promozione con la Reggina di Toscano, grande protagonista della promozione con il Perugia di Caserta e, ora, grande protagonista con un Catanzaro che sogna la B. Dimitrios Sounas è garanzia di vittoria e, probabilmente, senza timore di smentita, siamo anche sicuri che meriterebbe una chance in cadetteria. Non l’ha avuta con la società amaranto, che soprattutto per la questione Over ha deciso di mandarlo via (lì è poi arrivato Faty). Ma il greco sa come si vince il campionato di Serie C e può anche mettere a confronto le varie squadre con cui l’ha conquistata.

Eppure, nonostante con il Catanzaro non abbia ancora centrato la promozione (le premesse, visto l’avvio, ci sono tutte, anche se si dovrà fare i conti con Crotone e Pescara), per il centrocampista questa squadra è più forte di quella Reggina e di quel Perugia: “alla Reggina e al Perugia – rivela in conferenza stampa – c’erano giocatori molto forti, ma penso che la nostra squadra sia la più forte di tutte e tre“.