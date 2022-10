Sottoscritto il “Patto locale per la Lettura della Città di Messina”

5 Ottobre 2022 09:26

Il Comune di Messina ha deliberato con atto di Giunta municipale n. 299 dello scorso 30/09/2022 lo Schema per la sottoscrizione del “Patto locale per la Lettura della Città di Messina”. Il Patto Locale per la Lettura si propone quale strumento di governance delle politiche di promozione del libro e della lettura, con lo scopo di ridare valore all’atto di lettura come momento essenziale per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza. L’avviso è finalizzato a coinvolgere il più ampio numero di soggetti: enti, associazioni culturali e creare una rete di collaborazione permanente tra tutte le realtà culturali operanti nel territorio del Comune di Messina per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa. Possono presentare domanda di adesione al “Patto locale per la Lettura della Città di Messina” i soggetti pubblici e privati aventi esperienza nel settore socio culturale anche attraverso la lettura, l’editoria, la cultura; le scuole di ogni ordine e grado; istituti, enti, associazioni, realtà sociali che svolgano o vogliano svolgere attività di promozione della lettura come strumento di benessere individuale e sociale così da raggiungere il maggior numero di cittadini – per la crescita culturale, sociale e civile della comunità. Per partecipare alla manifestazione di interesse è necessario compilare la Richiesta di Adesione (allegato B) insieme ad un documento di identità del Legale rappresentante e lo Statuto del partecipante all’avviso.

Le istanze dovranno pervenire entro il 16 ottobre 2022 esclusivamente tramite posta elettronica alla PEC protocollo@pec.comune.messina.it e per conoscenza alla mail cult.valorizzazione@comune.messina.it .