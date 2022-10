Sorteggio gironi di qualificazione Euro 2024: le avversarie dell’Italia, una big e un ‘conto in sospeso’

9 Ottobre 2022 13:02

Sorteggiati i gironi di qualificazione a Euro 2024: Italia inserita nel gruppo C con Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta

Metabolizzata (almeno fino a novembre…) la delusione della mancata partecipazione al Mondiale, per l’Italia è tempo di guardare già a Euro 2024. L’Europeo evoca i dolci ricordi dell’estate 2021, quella nella quale gli azzurri di Roberto Mancini si sono laureati Campioni d’Europa battendo l’Inghilterra in una palpitante finale conclusa ai calci di rigore. Proprio gli inglesi, sconfitti anche in Nations League, saranno nuovamente sul cammino degli azzurri. Sorteggiati nella giornata odierna, in quel di Francoforte, i gironi di qualificazione a Euro 2024, l’Italia è stata inserita nel Gruppo C proprio insieme a Harry Kane e compagni. Un nuovo capitolo di quella che potrebbe diventare una moderna rivalità.

A completare il girone anche Ucraina, Malta e Macedonia del Nord. L’Italia ha un conto in sospeso con la formazione balcanica, squadra che ha eliminato gli azzurri dagli spareggi per il Mondiale nell’amara sfida del Renzo Barbera del 24 marzo scorso. Il momento per prendersi una rivincita con vista sull’Europeo. Le prime partite sono in programma dal 23 al 25 marzo dell’anno prossimo.

I gironi di qualificazione a Euro 2024

Girone A

Spagna Scozia Norvegia Georgia Cipro.

Girone B

Olanda Francia Irlanda Grecia Gibilterra

Girone C

Italia Inghilterra Ucraina Macedonia Malta

Girone D

Croazia Galles Armenia Turchia Lettonia

Girone E

Polonia Repubblica Ceca Albania Far Oer Moldova

Girone F

Belgio Austria Svezia Azerbaigian Estonia

Girone G

Ungheria Serbia Montenegro Bulgaria Lituania

Girone H

Danimarca Finlandia Slovenia Kazakistan Irlanda del Nord San Marino

Girone I

Svizzera Israele Romania Kosovo Bielorussia Andorra

Girone J