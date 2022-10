SLP CISL esprime soddisfazione per i risultati di produttività e occupazione giovanile di Poste Italiane a Reggio Calabria

1 Ottobre 2022 14:44

Il sindacato lavoratori poste esprime la propria soddisfazione per i risultati ottenuti dal punto di vista della produttività e dell’occupazione giovanile di Poste Italiane sul territorio di Reggio Calabria

“Politiche Attive del Lavoro e Formazione la ricetta che SLP CISL ha suggerito ai vertici aziendali di Poste Italiane tempo fa e che ha permesso al territorio di Reggio Calabria di risorgere dal punto di vista della produttività e dell’occupazione giovanile, in considerazione degli ultimi dati di cui veniamo a conoscenza. Esprimiamo soddisfazione per aver accettato e vinto questa sfida contro chi si preoccupava solo di fare demagogia e terrorismo

psicologico tra i lavoratori pensando di fare qualche iscritto in più, e forse, o sicuramente, neanche in quello è riuscito“. È quanto si legge in un comunicato a firma di Francesco Carmelo Giunta, segretario territoriale Sindacato Lavoratori Poste.

“Ovviamente bisogna continuare su questo percorso, PAL-FORMAZIONE-INCENTIVAZIONE, che porta soprattutto riconoscimento ai tantissimi lavoratori che con abnegazione e professionalità sono stati accanto alla cittadinanza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, anche in un periodo complicato per il Paese, che si affida a Poste per i tantissimi servizi e prodotti che offre. – prosegue Francesco Carmelo Giunta – Il percorso iniziato deve continuare e noi saremo sempre pronti al confronto costruttivo per sostenere tutto quello che possa portare ricchezza e occupazione, nel nostro territorio, oltre che un servizio efficiente alla cittadinanza“.