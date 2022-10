26 Ottobre 2022 11:51

I messinesi Siracusano e Fazzolari verso l’ingresso nella squadra di Governo, Giorgia Meloni vuole fare in fretta

Il Premier Giorgia Meloni ha intenzione di chiudere a breve la partita dei viceministri e sottosegretari. A occuparsi della transizione ecologica sarà molto probabilmente Alessio Butti di Fratelli d’Italia (che diventerebbe anche sottosegretario alla presidenza del Consiglio). Mentre la delega speciale sulle Olimpiadi di Milano-Cortina, potrebbe essere affidata al Ministro per lo Sport Andrea Abodi (in pole come nuovo Amministratore delegato dei giochi invernali del 2026 dovrebbe essere Diana Bianchedi). Il sottosegretario per l’attuazione del programma dovrebbe essere il messinese Giovanbattista Fazzolari, fedelissimo di Giorgia Meloni.

Silvio Berlusconi punta su Valentino Valentini alla Farnesina, Paolo Sisto alla Giustizia, Maurizio Casasco al Mef. Dovrebbe essere nominato viceministro anche Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati. Alle Infrastrutture dovrebbe esserci il leghista Edoardo Rixi, che diventerebbe sottosegretario. Altri azzurri che dovrebbero entrare nella squadra di Governo sono: Deborah Bergamini, il siciliano Gianfranco Miccichè, la messinese Matilde Siracusano, Andrea Mandelli, mentre al Ministero della Sanità potrebbe essere riconfermato Andrea Costa di Noi Moderati.