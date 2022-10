Siracusano: “bene Meloni, coraggio e libertà per cambiare il paese”

25 Ottobre 2022 18:37

Le parole di Matilde Siracusano deputata di Forza Italia, intervenendo in Aula alla Camera dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni

“Coraggio e libertà sono le due parole chiave dell’intervento che il presidente Meloni ha fatto questa mattina. Il coraggio è un merito che questo governo già può ascriversi, l’esecutivo affronterà un mare in tempesta guidando la nave più bella del mondo, l’Italia. Libertà perché questo governo nascendo ha restituito agli italiani la libertà democratica di scegliere da chi essere governati“. Lo ha detto Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, intervenendo in Aula alla Camera, dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Questo governo – ha aggiunto – ha grandi sfide davanti. Una di queste consiste nel riconciliare il Nord e il Sud del Paese. Mai come oggi le Regioni del Sud – con i mutati equilibri geopolitici ed energetici mondiali – possono rappresentare il motore trainante del Paese. Il governo può aiutare questo processo attraverso azioni concrete, attraverso investimenti coraggiosi. Il Ponte sullo Stretto di Messina è indispensabile, bisogna realizzare in tutto il Paese l’altra velocità ferroviaria per andare a intercettare le direttrici commerciali che partono dal Canale di Suez e arrivano fino al Nord Europa. Le chiedo, presidente, di stravolgere i pronostici e stupire i cittadini anche sul tema della giustizia. Stop al condizionamento da parte della magistratura, tempi certi per i processi, separazione delle carriere, tutela per i cittadini innocenti. Stiamo dalla parte giusta, e saremo al suo fianco per vincere queste sfide“.