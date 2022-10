Sipem SoS Calabria parteciperà all’esercitazione nazionale di protezione civile “Sisma dello Stretto 2022”

25 Ottobre 2022 14:41

“Sipem SoS Calabria – psicologia dell’emergenza” parteciperà all’esercitazione nazionale di protezione civile “Sisma dello Stretto 2022”, che si terrà dal 4 al 6 novembre 2022 ed interesserà la Sicilia e la Calabria. La Protezione Civile avvierà un’esercitazione di simulazione di terremoto e tsunami, lo scenario del maremoto simulato, prevede un terremoto di magnitudo 6.o, uno tsunami lungo le coste e una serie di impatti ambientali come frane e smottamenti.

Nelle province di Reggio Calabria e Messina verrà testato il modello d’intervento nazionale, attraverso l’attivazione dei Centri di Coordinamento, la realizzazione di “working area” per le attività di soccorso tecnico urgente e sanitario, l’allestimento di aree di accoglienza per la popolazione, l’impiego delle Colonne Mobili e le attività di valutazione e di agibilità post evento sismico. Inoltre, ci sarà anche l’occasione per testare un ulteriore “IT-Alert”, ovvero il sistema nazionale di allarme pubblico per l’informazione della popolazione.

Le parole della presidente di Sipem Calabria, dott.ssa Alessandrina Paviglianiti: “siamo lieti di partecipare attivamente alla simulazione nazionale e di rappresentare anche in quella sede il supporto psicologico in emergenza. La Sipem sos psicologia dell’emergenza da sempre opera in situazione di micro e maxi emergenze sul territorio italiano per la prevenzione e la cura delle vittime e dei soccorritori a rischio di patologie psicologiche legate al trauma. Recentemente la sezione Calabria ha partecipato alla missione Ugovizza a sostegno della popolazione Ucraina, a dimostrazione sempre più di come gli psicologi, siano pienamente integrati nel sistema di protezione civile. La prossima esercitazione sarà per noi di Sipem Sos Calabria un occasione preziosa per integrare sul campo il lavoro fra i vari volontari di protezione civile e gli psicologi dell’emergenza Calabresi di Sipem sos Calabria che mi onoro di presiedere e che con il loro lavoro impegno e disponibilità garantiscono il sostegno psicologico durante gli eventi emergenziali“.