Siderno a lutto per la morte del noto farmacista Pasquale Gagliardi

30 Ottobre 2022 13:25

Siderno: improvvisa scomparsa del dottore Pasquale Gagliardi molto conosciuto in cittadina

E’ morto improvvisamente ieri il noto farmacista Pasquale Gagliardi, figura molto conosciuta a Siderno. Sono tanti i messaggi di cordoglio che si leggono in queste ore per ricordare il Dott. Gagliardi come una persona molto apprezzata da tutta Siderno, non solo per le sue doti professionali ma anche e soprattutto per quelle umane.

“L’Amministrazione comunale di Siderno si unisce al dolore della famiglia ed esprime le condoglianze più sentite per l’improvvisa scomparsa del dottore Pasquale Gagliardi. Cittadino e farmacista stimato e corretto, il dott. Gagliardi è stato sempre consapevole di come la sua professione dovesse tenere conto, innanzitutto, della necessità di fornire un servizio continuativo e di pubblica utilità, nel pieno rispetto delle esigenze dei cittadini sidernesi e locridei”. Lo afferma in una nota l’Amministrazione Comunale di Siderno.

“Molto attivo nel mondo associativo, Gagliardi è stato il Primo Presidente del Lions Club di Siderno e, per l’annata sociale 2022/2023, stava ricoprendo il ruolo di Presidente di zona. Lo salutiamo con riconoscenza, soprattutto per averci lasciato la testimonianza di vita di una persona perbene”.