Siderno, distrutta panchina AISF. Il sindaco: “bestie incivili e ignoranti” | FOTO

Un grave episodio è venuto alla luce questa mattina a Siderno, cittadina situata sulla costa jonica in provincia di Reggio Calabria. E’ stata distrutta completamente la panchina dell’AISF (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica) e i pezzi sono stati gettati sulla spiaggia. A darne notizia è stato il sindaco Mariateresa Fragomeni, che sui social scrive: “atti vandalici da parte di “bestie” incivili ed ignoranti. Siderno non è questa! Ho sentito la referente volontaria dell’AISF, ripristineremo assieme la panchina”.

“Ogni cosa che verrà distrutta noi la ripristineremo! – sottolinea Fragomeni – Siderno è questa! I volontari impegnati nella giornata Mac Donald’s per l’ambiente hanno raccolto i pezzi per differenziarli e non lasciarli in spiaggia. Siderno è questa!”.