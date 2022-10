Sicilia, la Giunta ancora non c’è: Schifani attende la scelta di Miccichè

27 Ottobre 2022 12:18

Sicilia: dopo oltre un mese dalla vittoria alle elezioni regionali ancora Schifani non ha nominato la Giunta

Renato Schifani è un uomo solo al comando. Dopo oltre un mese dalla vittoria alle elezioni regionali dello scorso 25 settembre, il presidente della Regione Sicilia non ha nominato la Giunta. Tra gli alleati di Centro/Destra corre voce che l’accelerata decisiva avverrà dopo la nomina dei sottosegretari e viceministri da parte di Giorgia Meloni. Una cosa sembra però chiara: non esiste, al momento, un accordo sulla “spartizione” degli assessorati e della presidenza dell’Ars tra Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lombardo e Cuffaro.

Ma cosa farà Gianfranco Miccichè, rimarrà all’Ars o resterà al Senato magari da sottosegretario? Una cosa è assodata: se il leader siciliano di Forza Italia entrerà a far parte del Governo di Centro/Destra lascerà la Regione. Altrimenti, sembra evidende, tenterà di riproporsi alla presidenza dell’Ars, mettendo in difficoltà Schifani, in quanto è una casella ambita da Fratelli d’Italia.