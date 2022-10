Sfruttamento lavoratori stranieri in agricoltura: l’incontro a Messina per sensibilizzare sul tema

16 Ottobre 2022 11:47

“Diritti negli occhi”: domani al Palacultura la presentazione della campagna regionale contro lo sfruttamento dei lavoratori stranieri in agricoltura

Domani, lunedì 17, alle ore 15.30, al Palacultura “Antonello da Messina”, si terrà l’incontro promosso dall’Ufficio Immigrazione e co-organizzato dal Comune di Messina sul contrasto al caporalato in agricoltura. Al convegno prenderanno parte il Sindaco Federico Basile, il vice Prefetto vicario Patrizia Adorno, l’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore, il Vescovo ausiliario Mons. Cesare Di Pietro e un funzionario della Questura di Messina. I lavori saranno avviati dalla dirigente dell’Ufficio Speciale Immigrazione Michela Bongiorno, con la presentazione della campagna regionale di informazione e sensibilizzazione contro lo sfruttamento dei lavoratori stranieri in agricoltura denominata “Diritti negli occhi”, il cui intento è il coinvolgimento della società civile nel processo di emersione e contrasto al caporalato nel territorio siciliano.

Gli interventi previsti riguardano le azioni già svolte dall’Ufficio Speciale Immigrazione sul territorio regionale, nell’ambito di Su.Pr.Eme. Italia tramite il Polo Sociale Integrato di Messina, relativi al progetto realizzato da Medihospes Cooperativa Sociale e dal Comune di Messina, finalizzato a favorire l’inserimento sociale, lavorativo e culturale dei cittadini stranieri attraverso una équipe multi disciplinare che eroga servizi presso un Polo fisso ed un Polo mobile operante su tutto il territorio provinciale. L’incontro, sarà occasione inoltre per discutere in merito all’attuazione della legge regionale per l’accoglienza e l’inclusione e del progetto Prisma, cui seguirà un approfondimento sui temi dell’inclusione, della tratta e dell’istruzione. Gli interventi, moderati dal giornalista Emilio Pintaldi, prevedono un confronto tra i sindacati Flai CGIL, Anolf-CISL, enti del terzo settore (Migrantes), associazioni datoriali e la Comunità Islamica per discutere del rispetto del lavoro e dei diritti dei migranti impegnati nei campi e del contrasto al caporalato. Parteciperanno tra il pubblico anche gli amministratori locali che hanno aderito al progetto del Polo Sociale Integrato e gli studenti degli Istituti superiori e del CPIA di Messina.

L’obiettivo della campagna di sensibilizzazione è offrire un approccio partecipativo per favorire i processi di sensibilizzazione alle tematiche delicate a cui Su.Pr.Eme. Italia rivolge l’attenzione: il rispetto del lavoro e dei diritti dei migranti impegnati nei campi e il contrasto ad ogni forma di illegalità. Il progetto Su.Pr.Eme. è finanziato dai fondi AMIF- Emergency Funds della Commissione Europea – DG Migration and Home Affairs. Il partenariato è guidato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Immigrazione (Lead partner) coadiuvato dalla Regione Puglia (Coordinating Partner) insieme alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e Nova consorzio nazionale. A conclusione del programma della giornata è previsto un momento di spettacolo narrativo “I Cunti del Caporalato” a cura del cantastorie Salvo Piparo accompagnato musicalmente da Michele Piccione, ispirato alle storie realmente vissute da ragazzi migranti sopravvissuti al viaggio migratorio, che oggi risiedono e lavorano legalmente nelle regioni del Sud Italia.