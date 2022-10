Serie D, tutto come da copione: Saladini si gode anche il Lamezia, devastante insieme al Catania

6 Ottobre 2022 11:06

Una è prima in B, l’altra in D. Momento d’oro per Felice Saladini, patron di Reggina e Lamezia. Non solo gli amaranto, che guardano tutti dall’alto in serie cadetta insieme a Brescia e Bari, ma anche la sua “prima” squadra, quella di cui è originario, il Lamezia Fc, nato dalla fusione di Vigor e Sambiase. Dopo il mancato salto in C per un soffio dello scorso anno, ora Saladini ci riprova coi lametini e dopo quattro giornate del girone I è a punteggio pieno, a 12 punti, insieme forse alla favorita assoluta, il nuovo Catania. Anche il turno infrasettimanale ha messo in luce il predominio attuale delle due squadre. Tris per entrambe, anche se per il Lamezia più sofferto (3-2 di misura alla Sancataldese con doppio svantaggio e rimonta), mentre gli etnei hanno strapazzato la Vibonese. Nelle altre gare, secondo punto per Cozza con il San Luca, che ha pareggiato per 1-1 contro il Locri, così come la Cittanovese contro il Santa Maria Cilento, mentre il Sant’Agata ha perso in casa contro il Trapani. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata.

RISULTATI 4ª GIORNATA SERIE D GIRONE I

Canicattì-Real Aversa 0-1

Castrovillari-Acireale 0-4

Catania-Vibonese 3-0

Cittanova-Santa Maria Cilento 1-1

Lamezia Terme-Sancataldese 3-2

Mariglianese-Licata 0-0

Paternò-Ragusa 0-2

Sant’Agata-Trapani 0-1

Locri-San Luca 1-1

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I