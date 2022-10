Serie D: il derby reggino va al San Luca, pari Lamezia. Risultati e classifica

19 Ottobre 2022 17:29

Le gare del pomeriggio nel turno infrasettimanale del girone I di Serie D e la nuova classifica

Nuovo turno infrasettimanale nel girone I di Serie D, questa volta valevole per la 7ª giornata. Il derby reggino tra San Luca e Cittanovese va agli uomini di Cozza, che vincono la prima gara stagionale e si rilanciano in classifica. Pareggia invece a Trapani, per 2-2, il Lamezia di Saladini, che rischia ora di perdere ulteriore terreno dalla prima, il Catania, di scena a Locri. Toppa la Vibonese in casa contro il Paternò, ma dallo 0-4 dell’intervallo sfiora l’impresa con il 3-4 finale grazie anche a una doppietta dell’ex Reggina Martiniello. Di seguito risultati e classifica, in attesa delle gare di Locri e Ragusa.

RISULTATI 7ª GIORNATA SERIE D GIRONE I

MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE

ore 15:00

Mariglianese-Castrovillari 0-3

Real Aversa Sancataldese 4-0

San Luca-Cittanovese 3-1

Santa Maria Cilento-Acireale 1-0

Trapani-Lamezia Terme 2-2

Vibonese-Paternò 3-4

Licata-Sant’Agata 3-2

ore 18:30

Catania-Locri

ore 19:00

Ragusa-Canicattì

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I