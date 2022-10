Serie D: Locri, Catania e Lamezia corsare. Risultati e classifica

2 Ottobre 2022 17:11

Tutti i risultati della 3ª giornata del girone I di Serie D e la nuova classifica

Terza giornata caratterizzata dal segno 2 nel girone I di Serie D. In due al comando a punteggio pieno a 9 punti, come da aspettative della vigilia: il nuovo Catania, corsaro anche a Licata, e il Lamezia di Saladini, capace di sbancare Acireale di misura. Sorrisi esterni anche per il Locri (tris a Ragusa) e per il Sant’Agata in casa del Santa Maria Cilento. Primo punto per il San Luca di Cozza, 1-1 contro la Mariglianese così come la Cittanovese ad Aversa. Di seguito tutti i risultati e la classifica.

RISULTATI 3ª GIORNATA SERIE D GIRONE I

DOMENICA 2 OTTOBRE

ore 15:00

Acireale-Lamezia Terme 1-2

Licata-Catania 1 -2

Real Aversa-Cittanovese 1-1

San Luca-Mariglianese 1-1

Sancataldese-Canicatti 0-2

Santa Maria Cilento-S. Agata 0-3

Ragusa-Locri 1-3

Vibonese-Castrovillari 1-1

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I