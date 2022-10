Serie C, mano pesante del Giudice Sportivo: multate Catanzaro, Messina e Crotone. Le motivazioni

17 Ottobre 2022 15:59

Dopo l’ultimo turno del girone C di Serie C, quello del weekend, arrivano le multe per Crotone, Catanzaro e Messina: le motivazioni

Weekend “agitato” nel girone C di Serie C. Al termine del turno, e in attesa di quello infrasettimanale in programma domani, il Giudice Sportivo si è espresso su squalifiche e sanzioni. Da segnalare, tra le altre, le ammende a Crotone, Catanzaro e Messina. 2 mila euro di multa per i pitagorici; mille per i giallorossi, che hanno guadagnato la vetta solitaria proprio in favore dei “cugini” calabresi; e 700 per i peloritani, sempre più nei bassifondi dopo lo stop interno con beffa finale contro il Gelbison. Di seguito le motivazioni delle ammende.

€ 2000 CROTONE

– A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato nel settore avversario tre bottigliette di plastica;

– B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, nel corso del secondo tempo, fra il 10° minuto ed il 40° minuto, un suo sostenitore minacciato ed aggredito più volte, verbalmente e fisicamente, alcuni steward presenti nel settore a loro dedicato;

– C) per avere i suoi sostenitori intonato ad inizio gara e per due volte cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Sanzione ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 1000 CATANZARO

per fatti contrari per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel settore Curva Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 32° minuto del primo tempo e al 17° minuto del secondo tempo, un fumogeno, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c.).

€ 700 ACR MESSINA

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara all’interno del recinto di gioco due bottigliette d’acqua, di cui una semipiena e l’altra vuota, senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose. Sanzione ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).