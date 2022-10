Serie B, salta un’altra panchina: la Spal esonera Venturato

10 Ottobre 2022 11:23

“SPAL comunica di aver sollevato Roberto Venturato dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club ringrazia il tecnico e i componenti del suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate durante il lavoro svolto in questi mesi”. Con questa breve nota, nella mattinata odierna, la Spal comunica l’esonero di mister Venturato. E’ l’ottavo cambio in panchina stagionale in Serie B, considerando anche i due del Sudtirol e quello del Palermo, due di questi arrivati prima dell’esordio in campionato.

Tornando in casa Spal, Venturato paga la sconfitta di Frosinone, arrivata al culmine di una serie di risultati altalenanti e che non hanno soddisfatto la dirigenza. Sono 9 i punti conquistati in 8 partite e la vittoria manca da quattro giornate. Ora è caccia al sostituto.