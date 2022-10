Serie B, è già caos a Benevento: Cannavaro rassegna le dimissioni, la società le respinge

22 Ottobre 2022 19:51

Cannavaro, subentrato a Caserta qualche settimana fa, ha rassegnato le dimissioni. La società, però, le ha respinte. E adesso vanno tutti in ritiro

Quattro partite, solo due punti, seconda sconfitta di fila (quella prima rocambolesca in casa) ed è già caos. A Benevento la situazione non è delle migliori, da inizio stagione in realtà. E Cannavaro, subentrato a Caserta qualche settimana fa, ha rassegnato le dimissioni. La società, però, le ha respinte. E lo stesso ex capitano azzurro a confermarlo in conferenza stampa: “ho dato le dimissioni perché le ho considerate un atto dovuto e perché Foggia è non solo il mio direttore sportivo ma anche un mio amico. Quindi anche per sgomberare il campo da qualsiasi imbarazzo ho preferito fare un passo indietro. Le dimissioni non sono state accettate, il Presidente è stato deciso nel rifiutarle e questo devo dire mi ha fatto molto piacere”.

C’è stato un lungo confronto tra il club e l’allenatore e alla fine si è deciso di mandare la squadra in ritiro. La classifica del Benevento piange: la squadra giallorossa, a 9 punti dopo 10 giornate, è in piena zona retrocessione.