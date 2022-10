26 Ottobre 2022 20:34

Senato, Romeo (Lega): “vogliamo un segnale forte di discontinuità con il ministro Speranza, non c’è solo il covid”

“Bisogna ora evitare le multe a tappeto a chi non si è vaccinato”. Queste le parole del presidente dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo, intervenendo in Aula, a palazzo Madama per la fiducia al governo di Giorgia Meloni:

“Vogliamo un segnale forte di discontinuità con il ministro Speranza, non c’è solo il covid”, conclude Romeo.