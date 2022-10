Senato, Rauti (Fdi): “la sinistra ha perso per una propaganda sbagliata e faziosa”

26 Ottobre 2022 20:26

Senato, Rauti (Fdi): “emozione, orgoglio e senso di responsabilità per la nascita del governo Meloni”

“Emozione, orgoglio e senso di responsabilità per la nascita del governo Meloni”. Isabella Rauti lo dice nell’Aula del Senato durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo. “Giorgia Meloni – aggiunge- rappresenta una maggioranza nata nelle urne, scelta dal popolo e con un forte mandato dopo anni di commissariamento. Sono certa che il governo vorrà difendere anche gli italiani che non hanno votato per la coalizione di centrodestra e chi ha scelto di non votare. Dobbiamo ridurre la distanza tra popolo e politica, tra cittadini e istituzioni”, rimarca.

Per Rauti, la sinistra ha perso anche “per una propaganda sbagliata e faziosa che anche oggi abbiamo dovuto sentire in Aula”. “Da noi vale il merito”.