Senato, Floridia (M5S) a Meloni: “votiamo no a fiducia ma ci sorprenda”

26 Ottobre 2022 20:40

Senato, Floridia a Meloni: “votiamo no alla fiducia, ma ci sorprenda presidente, proprio perché è una donna”

“Votiamo no alla fiducia, ma ci sorprenda presidente, proprio perché è una donna”. Così la capogruppo M5S Barbara Floridia, nella dichiarazione di voto sulla fiducia al governo Meloni. “Ha parlato dell’uso del contante facendo il confronto dell’Italia con altri paese, non regge perché hanno altre strutture. Comunque, se vuole farlo, lo faccia anche per il Rdc e il salario minimo”, rimarca la messinese.

“La parola pace provi almeno a pronunciarla, è meglio di armi”, rimarca la parlamentare di Messina del Movimento 5 Stelle