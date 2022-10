Polemiche al Senato sull’età media del Governo Meloni. Il Ministro Nordio: “la saggezza non coincide con la vecchiaia”

27 Ottobre 2022 13:02

Il Ministro Nordio: “ieri ho sentito al Senato una lamentela sull’età media dei componenti del Governo. In effetti non credo che la saggezza coincida con la vecchiaia”

“Ieri ho sentito al Senato una lamentela sull’età media dei componenti del Governo. In effetti non credo che la saggezza coincida con la vecchiaia, perché una persona a 40 anni, come diceva Marco Aurelio, ha visto tutto ciò che è, che è stato e che sarà”, è quanto afferma Carlo Nordio, Ministro della Giustizia.

“Ricordo tuttavia che il giovane Napoleone fu sconfitto in Russia da Kutuzov, a Waterloo da von Blücher, che avevano il doppio della sua età e che Churchill celebrò la vittoria su Hitler all’età che ho io ora“, conclude Nordio.