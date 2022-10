Secondo anniversario dalla morte di Jole Santelli: il ricordo del presidente del Consiglio Regionale Mancuso

15 Ottobre 2022 09:59

Il commosso ricordo del Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso nel secondo anniversario dalla morte di Jole Santelli

“La morte di Jole Santelli, è una ferita ancora aperta. Il suo ricordo costantemente presente nel cuore di chi l’ha conosciuta e le voleva bene. Due anni fa ci lasciava una donna coraggiosa che si è sempre battuta per la Calabria. Ha lavorato al servizio delle Istituzioni fino all’ultimo istante della sua vita. Quel sacrificio è testimonianza indelebile della sua grandezza e che resterà per sempre nella memoria dei calabresi”. Lo afferma in una nota il Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso.