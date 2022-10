Scilla, la precisazione dell’assessore Vita: “non sono stato raggiunto da alcun tipo di provvedimento”

5 Ottobre 2022 18:29

Scilla: le parole dell’assessore Giuseppe Vita accusato erroneamente di “essere stato eletto con voti delle cosche”

In relazione alla notizia del 28 settembre sulle dimissioni del sindaco di Scilla, Pasquale Ciccone, dopo le accuse di “voto di Scambio”, in cui risultava iscritto nel registro degli indagati anche l’assessore comunale ai Tributi Giuseppe Vita, lo stesso assessore chiarisce che non è mai stato raggiunto da alcun provvedimento giudiziario.

“Mi corre l’obbligo di specificare – ha chiarito – che non sono mai stato raggiunto ad oggi da nessun tipo di provvedimento e che il mio nome non risulta inserito nel “Registro degli indagati””.