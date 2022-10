Migranti, ancora sbarchi a Roccella: soccorsi in 73 dalla Guardia Costiera

14 Ottobre 2022 10:51

A bordo dell’imbarcazione anche donne e bambini

L’ennesimo sbarco di migranti è avvenuto nella serata di ieri nella Locride, a Roccella Ionica. La Guardia costiera ha intercettato in mare un peschereccio a bordo del quale viaggiavano 73 migranti, tra cui donne e bambini, di nazionalità egiziana, libanese e siriana. L’imbarcazione è stata condotta al porto e, secondo quanto è emerso dagli accertamenti investigativi, era partita nei giorni scorsi dalla Libia.

Dopo le operazioni di messa in sicurezza, i migranti sono stati temporaneamente ospitati nella tensostruttura realizzata nell’area portuale e gestita dai volontari della Croce rossa e della Protezione civile, come disposto della Prefettura di Reggio Calabria. Con quello di ieri sale quindi a 58 il numero degli sbarchi di migranti avvenuti soltanto Roccella Ionica dall’inizio del 2022, per un totale di quasi 9mila persone.